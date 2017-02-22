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Фільми жахів ховаються: як зараз виглядають руїни Донецького аеропорту

09:15, сьогодні 45 Читать новость на русском
Як зараз виглядають руїни Донецького аеропорту
Як зараз виглядають руїни Донецького аеропорту / Twitter

Як виглядає Донецький аеропорт через два роки після завершення активних боїв за нього.

Свіжі фото опублікував у своєму Twitter Сергій Білоус, який називає себе незалежним журналістом.

"Ось як зараз виглядає новий термінал Донецького аеропорту..Просто Сталінград якийсь…", – написав він.

За його словами, "Сталкер" більше схожий на дитячу гру у порівнянні з атмосферою, яка нині панує в ДАП.

Руїни старого терміналу мало чим відрізняються від руїн, на місці яких донедавна був новий сучасний термінал.

Активні бої за Донецький аеропорту між силами АТО та бойовиками так званої "ДНР" тривали з травня 2014 до січня 2015-го.

Дивіться також: Як виглядав донецький аеропорт до і після оборони: фотопорівння

Теги: Україна Політика Донецький аеропорт Війна на Донбасі АТО
Джерело: 24 Канал
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