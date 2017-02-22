Фільми жахів ховаються: як зараз виглядають руїни Донецького аеропорту

Як виглядає Донецький аеропорт через два роки після завершення активних боїв за нього.
Свіжі фото опублікував у своєму Twitter Сергій Білоус, який називає себе незалежним журналістом.
"Ось як зараз виглядає новий термінал Донецького аеропорту..Просто Сталінград якийсь…", – написав він.
За його словами, "Сталкер" більше схожий на дитячу гру у порівнянні з атмосферою, яка нині панує в ДАП.
Руїни старого терміналу мало чим відрізняються від руїн, на місці яких донедавна був новий сучасний термінал.
Активні бої за Донецький аеропорту між силами АТО та бойовиками так званої "ДНР" тривали з травня 2014 до січня 2015-го.
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