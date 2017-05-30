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Філософія тіла і природи: український художник представить неймовірні картини

15:10, сьогодні 273 Читать новость на русском
Робота Юрія Коваля, яку можна буде побачити на виставці з 1 червня
Робота Юрія Коваля, яку можна буде побачити на виставці з 1 червня / 24 Канал

Львівський художник Юрій Коваль представить свої захоплюючі картини на виставці "Окреслена територія" у столичному арт-просторі "Золотое Сечение".

Виставка відбудеться 1 червня у місті Києві, де художник вперше представить близько 10-ти масштабних творів, які він здебільшого створював впродовж 2017 року.

Організатори події, – благодійний фонд Sky Art Foundation та аукціонний дім "Золотое Сечение", розповідають, що виставка триватиме до 15 червня і побачити витвори мистецтва Юрія зможе кожний.

У своїх роботах 38-річний митець вирішив звернути увагу на людське тіло, пластиці, рухах, підкреслюючи таким чином унікальність природи людини.

Даний проект – це роздуми щодо проблем територіальної приналежності, закодовані у музиці та феномені танцю. Ти маєш відчувати зал, адже музика диктує свої умови, окреслюючи певні кордони. Чим впевненіше ти себе почуваєш, тим відвертіше, пластичніше і цілісніше виходить результат. Розмірковуючи над цим, я звертаю увагу на відчуття власного тіла під час танцю,
– розповів художник Юрій Коваль.

Директор благодійного фонду Юлія Островська також зазначила, що роботи художника сповнені великою кількістю символів та незвичайною глибинною філософією.

"Ця серія не стала виключенням – у притаманній йому гіперреалістичній формі автор розслідує суть територіальної цілісності як суспільної проблеми, так і проблеми внутрішнього світу людини", – додала директор Sky Art Foundation.

Читайте також: Український художник виступив на захист російської мови в країні

Теги: Україна LifeStyle Мистецтво Культура
Джерело: 24 Канал
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