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ЄВРОБАЧЕННЯ-2017 НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА O.TORVALD
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ЄВРОБАЧЕННЯ-2017 НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА O.TORVALD

Фінал нацвідбору Євробачення-2017. Судді назвали найкращого виконавця

22:44, 25 лютого 2539 Читать новость на русском
Фаворитка суддів – Тayanna
Фаворитка суддів – Тayanna / Тwitter

Судді визначились із своїм фаворитом. Максимум балів отримала виконавиця Тayanna. На друге місце судді поставили гурт O.Torvald , оцінивши хлопців у 5 балів.

Оцінку 3 поставили ROZHDEN, а 4 – ILLARIA.

1 бал судді оцінили виступ "Сальто назад". А 2 бали судді поставили виконавцю MELOVIN. Останній викликав вигук незадоволення у глядачів.

Варто додати, що до результатів суддів додадуть голоси глядачів. І тож хто ж представлятиме Україні на Євробаченні у 2017 році поки визначити складно.

Яким був фінал можете переглянути за посиланням.

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Теги: Музика Євробачення-2017 LifeStyle O.Torvald
Джерело: 24 Канал
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