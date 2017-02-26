Фінал нацвідбору Євробачення-2017. Судді назвали найкращого виконавця

Судді визначились із своїм фаворитом. Максимум балів отримала виконавиця Тayanna. На друге місце судді поставили гурт O.Torvald , оцінивши хлопців у 5 балів.
Оцінку 3 поставили ROZHDEN, а 4 – ILLARIA.
1 бал судді оцінили виступ "Сальто назад". А 2 бали судді поставили виконавцю MELOVIN. Останній викликав вигук незадоволення у глядачів.
Варто додати, що до результатів суддів додадуть голоси глядачів. І тож хто ж представлятиме Україні на Євробаченні у 2017 році поки визначити складно.
Яким був фінал можете переглянути за посиланням.
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