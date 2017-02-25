Фіналіст нацвідбору вразив шаленим виступом та танцями запальної бабусі

Першим із фіналістів нацвідбору Євробачення-2017 на сцені виступив гурт "Сальто назад".

Посеред виступу на сцену піднялася загадкова 77-річна бабуся. Вона почала з запальних танців, проте згодом здивувала весь зал та журі стійкою на голові та танцювальними елементами брейкдансу.

Бабуся зі Швеції зірвала овації своїми шаленими танцями! Незрівнянний виступ Сальто Назад ?☺ pic.twitter.com/7ShbXIgrzQ — UA:Перший (@1tvua) 25 февраля 2017 г.

Всі члени журі відмітили хороший номер виконавця. А Андрій Данилко підтвердив, що не помилився у ньому.

Навіть ведучий шоу – Сергій Притула – зізнався, що в своєму віці не здатен на такі трюки, які витворяла бабуся на сцені.

Виконавець заспівав пісню "О, мамо". Всі були здивовані, адже гадали, що запальна бабуся є рідною мамою співака. Проте, як виявилось, це бабуся із Швеції і вона не є ріднею співаку.

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Нагадаємо, у ці хвилини триває національний відбір Євробачення-2017. За онлайн-трансляцією ви можете слідкувати на нашому сайті.



За право представляти нашу країну змагаються Тayanna, гурт "Сальто Назад", ILLARIA, ROZHDEN, O.Torvald і MELOVIN.