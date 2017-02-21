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Фінальні сцени оскароносних фільмів в одному ролику: емоційне відео

18:26, сьогодні 78 Читать новость на русском
Кадр з фільму
Кадр з фільму "Людина дощу"

Режисер та монтажер Альберт Гомес створив відеоролик з фінальними сценами фільмів, які отримали "Оскара" в номінації "Найкращий фільм" з 1970-го до 2015 року.

Загалом у ролик увійшли сцени з 45 фільмів, зокрема, "Крамер проти Крамера" Роберта Бентона, "Звичайні люди" Роберта Редфорда, "Англійський пацієнт" Ентоні Мінгелли, "Людина дощу" Баррі Левінсона, "Старим тут не місце" братів Коенів, "Ігри розуму" Рона Ховарда та інші.

The Final Scenes of the Oscars from Room 237 on Vimeo.

Повний список фільмів зазначено в описі до відео на сайті Vimeo.

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Теги: LifeStyle Кіно Оскар-2017 Оскар
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