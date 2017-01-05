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СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ
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СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ

Фінляндія даватиме безробітним гроші, щоб ті шукали роботу "для душі"

23:46, 4 січня 369 Читать новость на русском
Безхатько
Безхатько / volynnews

У Фінляндії людей спонукають шукати роботу для душі. З початку року в країні проводять унікальний експеримент.

2 тисячам безробітних будуть виплачувати так званий базовий дохід: 560 євро на місяць. При цьому, звітувати про використання грошей не доведеться. Ідея в тому, що учасникам досліду не треба буде дбати про своє виживання.

Отримуючи стабільний дохід, вони зможуть спокійно обрати ту роботу, яка їм до вподоби. Зараз влада хоче з'ясувати, чи виплата базового доходу допоможе подолати безробіття. Експеримент триватиме 2 роки.

Теги: Курйози Фінляндія
Джерело: 24 Канал
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