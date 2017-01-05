Фінляндія даватиме безробітним гроші, щоб ті шукали роботу "для душі"

У Фінляндії людей спонукають шукати роботу для душі. З початку року в країні проводять унікальний експеримент.

2 тисячам безробітних будуть виплачувати так званий базовий дохід: 560 євро на місяць. При цьому, звітувати про використання грошей не доведеться. Ідея в тому, що учасникам досліду не треба буде дбати про своє виживання. Отримуючи стабільний дохід, вони зможуть спокійно обрати ту роботу, яка їм до вподоби. Зараз влада хоче з'ясувати, чи виплата базового доходу допоможе подолати безробіття. Експеримент триватиме 2 роки.

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