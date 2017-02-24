Фірташ покинув слідчий ізолятор: з'явилося відео

Український олігарх Дмитро Фірташ покинув стіни слідчого ізолятора.

Як повідомляє один із українських телеканалів, аби уникнути контакту із журналістами, автомобілю дозволили заїхати у внутрішній двір ізолятору.

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Адвокати переконані, що затримання Фірташа – це політичне переслідування бізнесмена. Адже затримання за запитом суду Іспанії стосується одних і тих же звинувачень, які були подані з боку влади США. І заявляють, що будуть подавати апеляцію.

Нагадаємо, Фірташ був заарештований в Австрії 12 березня 2014 по запиту влади США. Під час колишньої американської адміністрації українського бізнесмена звинуватили в тому, що він за допомогою хабарів на загальну суму в 18,5 мільйонів доларів хотів отримати дозволи на видобуток титанової сировини в Індії для подальшого продажу готової продукції в США.



21 лютого 2017 року Вищий земельний суд Відня дозволив екстрадитувати Фірташа до США, проте відразу після засідання суду прокуратура Відня затримала Фірташа на 48 годин. Це було зроблене у зв'язку із запитом Іспанії на його екстрадицію, після чого суд повинен був визначитися із запобіжним заходом.



23 лютого, стало відомо, що суд Відня прийняв рішення звільнити Дмитра Фірташа без внесення додаткової застави. Бізнесмен здав свій закордонний паспорт.



Після того бізнесмена знову затримали. Проте затримання вже було пов’язане безпосередньо із справою про екстрадицію до США.



А сьогодні, 24 лютого, суд Відня відмовив прокуратурі в затриманні українського олігарха Дмитра Фірташа. Олігарх виплатив заставу у розмірі 125 мільйонів євро.