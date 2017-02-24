19:15
24 лют 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВИКРАДЕННЯ ГОНЧАРЕНКА НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Картонний депутат. Чудернацький танок Жиріновського
Вєсті Кремля
22:46, 23 лютого
Вєсті.UA. Депутати-бублики.
Вєсті.UA
19:50, 23 лютого
Лікарські війни: хто і скільки заробляє на пацієнтах
ЦРУ
08:46, сьогодні
Випуск новин за 17:00: Савченко поїхала в
Випуск новин
18:30, сьогодні
Жодна з
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:43, 22 лютого
Телеканал новин 24 Новини Україна
ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВИКРАДЕННЯ ГОНЧАРЕНКА НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА

Фірташ покинув слідчий ізолятор: з'явилося відео

19:04, сьогодні 74 Читать новость на русском
Дмитро Фірташ
Дмитро Фірташ / politeka.net

Український олігарх Дмитро Фірташ покинув стіни слідчого ізолятора.

Як повідомляє один із українських телеканалів, аби уникнути контакту із журналістами, автомобілю дозволили заїхати у внутрішній двір ізолятору.

Читайте також: Деолігархизація по-австрійськи: чому одіозного українського олігарха висилають у США

Адвокати переконані, що затримання Фірташа – це політичне переслідування бізнесмена. Адже затримання за запитом суду Іспанії стосується одних і тих же звинувачень, які були подані з боку влади США. І заявляють, що будуть подавати апеляцію.

Нагадаємо, Фірташ був заарештований в Австрії 12 березня 2014 по запиту влади США. Під час колишньої американської адміністрації українського бізнесмена звинуватили в тому, що він за допомогою хабарів на загальну суму в 18,5 мільйонів доларів хотів отримати дозволи на видобуток титанової сировини в Індії для подальшого продажу готової продукції в США.

21 лютого 2017 року Вищий земельний суд Відня дозволив екстрадитувати Фірташа до США, проте відразу після засідання суду прокуратура Відня затримала Фірташа на 48 годин. Це було зроблене у зв'язку із запитом Іспанії на його екстрадицію, після чого суд повинен був визначитися із запобіжним заходом.

23 лютого, стало відомо, що суд Відня прийняв рішення звільнити Дмитра Фірташа без внесення додаткової застави. Бізнесмен здав свій закордонний паспорт.

Після того бізнесмена знову затримали. Проте затримання вже було пов’язане безпосередньо із справою про екстрадицію до США.

А сьогодні, 24 лютого, суд Відня відмовив прокуратурі в затриманні українського олігарха Дмитра Фірташа. Олігарх виплатив заставу у розмірі 125 мільйонів євро.

Теги: Україна Політика Дмитро Фірташ Австрія Кримінал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Джонні Депп чи Джаред Лето: хто досі не отримав
сьогодні, 19:03 Джонні Депп чи Джаред Лето: хто досі не отримав "Оскара"
25
Гнучкий Ляшко, або Як радикали стали і опонентами, і союзниками влади
сьогодні, 16:42 Гнучкий Ляшко, або Як радикали стали і опонентами, і союзниками влади
Наталя Ромашова 720
Закладаємось на Трампа! Як заробити на президенті США
сьогодні, 14:01 Закладаємось на Трампа! Як заробити на президенті США
Борис Немировський 305
Мусорные мечты Николая Толмачева
сьогодні, 11:28 Мусорные мечты Николая Толмачева
248
Кто Путин – убийца, клептократ, гений, шпион?
сьогодні, 07:45 Кто Путин – убийца, клептократ, гений, шпион?
Блог Медіа 2735
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня 2016 , 19:08 342
Водія Range Rover на російських номерах поклали лицем в асфальт за непокору поліції
 2 вересня 2016 , 12:40 425
Європейські країни зробили заяви щодо "паспортів" "ДНР" і "ЛНР"
 20 лютого , 16:29
Проросійська провокація, – дипломат про спалення українського прапора у Польщі
15 листопада 2016 , 17:18 2
Україні варто взяти за основу хорватський сценарій, – експерт про взаємини Києва з терористами
 26 лютого , 08:02
Дівчата-копи: що приховує реформа поліції
 8 вересня 2016 , 15:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук