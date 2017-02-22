Фірташа в США захищатиме екс-прокурор і міністр безпеки

Головним адвокатом українського олігарха Дмитра Фірташа в США виступає екс-прокурор Чикаго Ден Уебб і міністр безпеки.

Про це свідчать дані із заяви захисту, передає "Інтерфакс-Україна".

До складу юридичної команди також входять колишній міністр внутрішньої безпеки та начальник кримінальної відділу Департаменту юстиції США Майкл Чертофф. А ще адвокат і партнер юридичної компанії Davis Goldberg Galper Ленні Девіс.

Адвокати Фірташа в США заявляють, що готові, при необхідності, захищати його в американських судах.

Якщо Фірташ все-таки буде змушений прибути в США, американська юридична команда переконана в його невинності за всіма звинуваченнями і буде домагатися зняття цього несправедливого справи з розгляду Міністерством юстиції США,

– наголошується в документі.

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