Фірташа затримали не через рішення суду про екстрадицію

Скандально відомого українського бізнесмена Дмитра Фірташа після засідання суду у Відні одразу ж затримала поліція.

Як пише Reuters, затримання пов’язане не зі справою про екстрадицію до США.

Австрійська поліція затримала його за ордером, який надала одна з європейських країн.

Затримання відбулось через кілька хвилин після того, як у Відні суд виніс рішення, яке дозволяє екстрадицію Фірташа до США.

Спікер прокуратури Відня пояснив, що це затримання технічно не пов'язане з рішенням суду та дозвіл його екстрадиції до США. Фірташа затримали через запит Іспанії.

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Нагадаємо, у вівторок, 21 лютого, на засіданні суду у Відні суддя прийняв рішення дозволити його екстрадицію в США, де бізнесменові загрожує 50 років в'язниці і повна конфіскація майна. Остаточне рішення про екстрадицію Фірташа ухвалюватиме міністр юстиції Австрії.



В Іспанії проти Дмитра Фірташа порушена ще одна справа – там його підозрюють у відмиванні коштів і участі в організованому злочинному угрупованні.