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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Флешмоби, конкурси, вірші: як вшанували пам’ять Шевченка у різних містах України

23:10, сьогодні 21 Читать новость на русском

Твори Шевченка сьогодні лунали чи не у всіх містах України. У день народження генія також визначали найдавніше видання Кобзаря, організовували флешмоби та презентували виставки присвячені видатному українцеві.

Черкаси

Більш як півсотні черкащан різного віку зібрались на центральній площі міста, аби разом декламувати вірші з шевченківського циклу поезій "У Казематі". Так городяни долучились до всеукраїнської акції. Спільні декламування сьогодні відбулись більш ніж у десяти містах України.

Львів

У Львові вірші Кобзаря підняли до неба. На площі перед пам’ятником Тарасові Шевченку більше сотні львів’ян взяли участь у флешмобі "Дякуємо тобі, Кобзарю". Дорослі та діти одночасно запустили у небо 150 білих повітряних кульок. До кожної були прикріплені аркуші з уривками або й цілими творами Кобзаря.

Читайте також: Як кияни читали вірші Шевченка на незвичному флешмобі у метро

Луцьк

А в Луцьку провели конкурс "Кобзарів". У місті визначали найстаріше видання книги. До участі в конкурсі зголосились більше сотні учасників. Найдавнішим на Волині виявився Кобзар виданий 1893 року. Належить він сім'ї із села Заброди Ратнівського району і передається із покоління в покоління.

Харків

У Харкові до дня народження Кобзаря держархів області підготував виставку документів. Тут можна дізнатися і про появу першого в Україні погруддя Кобзаря, є тут й документи, в яких представники церкви скаржаться на поезію Шевченка, називаючи її антирелігійною. Шевченківську виставку в архіві проводять щороку, оновлюючи її постійно новими документами з різних джерел.

Читайте також: Шевченко і жінки: відверто про особисте життя генія

До слова, 9 березня пам'ять видатного українського поета та художника Тараса Шевченка вшанували навіть в анексованому Криму.

Теги: Україна Черкаси Львів Харків Луцьк Тарас Шевченко
Джерело: 24 Канал
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