"Флотилія ДНР": бойовики відпрацьовують "тактичні маневри" на прогулянкових катерах

На приморському напрямку бойовики "полку морської піхоти ДНР" і "Азовської флотилії" проводять "вчення", написав Дмитро Тимчук на своїй сторінці Facebook.

За даними ІО, "навчання" передбачали батальйонні тактичні маневри на суші і відпрацювання "десантування" з моря на узбережжя з рибальських баркасів та прогулянкових катерів, що входять до складу "флотилії".

"У ході навчань частина баркасів "Азовської флотилії" перекинуті в Безіменне (поряд з Сєдово – "бази" "флотилії", штаб – в Новоазовську), хоча раніше всі "сили флотилії" були передислоковані з Безіменного в Седово через "загрози наступу ЗСУ,

– додали в групі.