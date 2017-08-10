17:35
10 серп 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВОЙЦЕХ БАЛЧУН ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. План втечі Путіна. Навальний вже не той
Вєсті Кремля
23:25, 9 серпня
Вєсті.UA. Рок-н-рольний заїзд Зіброва. Тореадор Педро Симоньєнос
Вєсті.UA
20:24, 9 серпня
Схеми галицьких баронів: як Дубневичі роками
ЦРУ
14:23, 29 липня
Випуск новин за 16:00: ДТП у Харкові. Скандали з неякісними консервами для бійців АТО
Випуск новин
17:13, сьогодні
Про гучні корупційні справи депутатів та роботу комітету – інтерв'ю з Павлом Пинзеником
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:51, 11 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини економіки
ВОЙЦЕХ БАЛЧУН ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Фонд держмайна України розпродав дев'ять "висяків"

16:51, сьогодні 677 Читать новость на русском
Фонд держмайна України
Фонд держмайна України

Протягом січня-серпня 2017 року ФДМУ вдалося продати на біржових торгах дев'ять пакетів акцій, які виставлялися на продаж загалом 2014 (!) разів.

Рекордсмен серед пакетів, які давно залежалися, а тепер нарешті знайшли власника – 30,98% ПАТ "Кам‘янець-Подільськсільмаш", повідомляє Facebook-сторінка фонду. Цей пакет продавали кілька років і виставляли на торги 678 разів.

Інші "давні" пакети: ПАТ "Кіровоградський комбінат по випуску продовольчих товарів" (99,5%) – виставлявся 320 разів, ПАТ "Сільгосппідприємство "Селекція-Промресурси" (12,91%) – 244 рази, ПАТ "Пересувна механізована колона-4" (8,72%) – 215 разів...

Загалом ФДМУ отримав за продані дев'ять пакетів акцій 7,79 млн гривень.

Раніше Фонд держмайна оголосив, що в середині серпня виставить на аукціони 25% акцій восьми енергокомпаній, за які планує отримати щонайменше 4,1 мільярда гривень.

Читайте також: ФДМУздає в оренду частину Чорнобильської зони

Теги: Фонд держмайна України
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Доки Україна електорально розділена,
сьогодні, 17:03 Доки Україна електорально розділена, "ватні еліти" сходу міцнішають
Володимир Шередега 240
Иностранцы у нас превращаются в коррумпированных, так что решать проблемы нужно самостоятильно
сьогодні, 15:05 Иностранцы у нас превращаются в коррумпированных, так что решать проблемы нужно самостоятильно
Блог Соцмережі 418
Чи наважиться Дональд Трамп передати Україні летальну зброю
сьогодні, 14:30 Чи наважиться Дональд Трамп передати Україні летальну зброю
Тарас Березовець 753
Вернуть Саакашвили: почему Порошенко раньше не замечал ошибки в декларации Саакашвили?
сьогодні, 12:04 Вернуть Саакашвили: почему Порошенко раньше не замечал ошибки в декларации Саакашвили?
Юрій Бутусов 6410
сьогодні, 09:01 "Гастролі завершено": за що прибрали Войцеха Балчуна з "Укрзалізниці"
Дмитро Бобрицький 4310
Ryanair йде з України
 10 липня , 20:01
У Києві потужний вибух автомобіля: перші фото
 27 червня , 08:38
Росія готується до "великої війни", – Турчинов
 22 лютого , 15:37
Глобальні тренди в АПК можуть сформувати конкурентні переваги для України, – Максим Мартинюк
 4 квітня , 17:07
Як зросте курс долара протягом трьох років: невтішний прогноз
16 червня , 16:04
Українцям у Польщі платять удвічі більше після запровадження безвізу
 18 липня , 21:22
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук