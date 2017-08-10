Фонд держмайна України розпродав дев'ять "висяків"

Протягом січня-серпня 2017 року ФДМУ вдалося продати на біржових торгах дев'ять пакетів акцій, які виставлялися на продаж загалом 2014 (!) разів.

Рекордсмен серед пакетів, які давно залежалися, а тепер нарешті знайшли власника – 30,98% ПАТ "Кам‘янець-Подільськсільмаш", повідомляє Facebook-сторінка фонду. Цей пакет продавали кілька років і виставляли на торги 678 разів.

Інші "давні" пакети: ПАТ "Кіровоградський комбінат по випуску продовольчих товарів" (99,5%) – виставлявся 320 разів, ПАТ "Сільгосппідприємство "Селекція-Промресурси" (12,91%) – 244 рази, ПАТ "Пересувна механізована колона-4" (8,72%) – 215 разів...

Загалом ФДМУ отримав за продані дев'ять пакетів акцій 7,79 млн гривень.

Раніше Фонд держмайна оголосив, що в середині серпня виставить на аукціони 25% акцій восьми енергокомпаній, за які планує отримати щонайменше 4,1 мільярда гривень.

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