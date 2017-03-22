Фонд соцзахисту інвалідів займатиметься протезами для бійців АТО

Кабінет Міністрів України передав повноваження здійснювати заходи з протезування учасників антитерористичної операції Фонду соціального захисту інвалідів.

Як повідомляє прес-служба Міністерства соціальної політики України, це рішення прийняли на засіданні уряду в середу, 22 березня.

Зміни прийняли у зв'язку з тим, що кошти на протезування Мінсоцполітики направлятиме до Фонду соціального захисту інвалідів.

До слова, раніше питанням протезування учасників бойових дій займалася Державна служба у справах ветеранів війни та учасників АТО.

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