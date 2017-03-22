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Фонд соцзахисту інвалідів займатиметься протезами для бійців АТО

17:45, сьогодні 64 Читать новость на русском
Протезування кінцівок
Протезування кінцівок / life-after-ato.com.ua

Кабінет Міністрів України передав повноваження здійснювати заходи з протезування учасників антитерористичної операції Фонду соціального захисту інвалідів.

Як повідомляє прес-служба Міністерства соціальної політики України, це рішення прийняли на засіданні уряду в середу, 22 березня.

Зміни прийняли у зв'язку з тим, що кошти на протезування Мінсоцполітики направлятиме до Фонду соціального захисту інвалідів.

До слова, раніше питанням протезування учасників бойових дій займалася Державна служба у справах ветеранів війни та учасників АТО.

Читайте також: Мінсоцполітики саботує оформлення волонтерських вантажів та автівок для АТО

Теги: Україна АТО Міністерство соціальної політики Кабінет Міністрів України Бюджет Бюджет-2017
Джерело: 24 Канал
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