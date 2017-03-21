Forbes назвав найбагатших людей планети

Американське видання Forbes склало рейтинг найбагатших людей світу. До списку увійшло 1 810 мільярдерів.

Найбагатшою людиною в світі зі статками у 86 мільярдів доларів залишається Біл Гейтс залишається. Гейтс посідав перше місце у списку протягом 3 років поспіль і очолював список 17 років поспіль з 22 років, зазначає Forbes.

Власник Facebook Марк Цукенберг додав 11,2 мільярда доларів до свого багатства і піднявся на 5 сходинку.

Наймолодшим мільярдером в світі є 19-річна норвезька спадкоємиця, Олександра Андресен, яка має 42% акцій в бізнесі своєї сім'ї. Її сестра Катаріна є другим наймолодшим мільярдером – їй всього 20.

Серед країн найбільше мільярдерів має США – 540 мільярдерів, потім Китай – 251, Німеччина – 120, Росія – 77.

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