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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ

Forbes прогнозує Василю Ломаченку статус найбільш високооплачуваного боксера світу

15:09, сьогодні 28 Читать новость на русском
Василь Ломаченко
Василь Ломаченко / YouTube

Журнал Forbes, який славиться своїми рейтингами, склав список боксерів, які можуть найбільше заробити у 2017 році. Очолив його українець Василь Ломаченко.

Як зазначають аналітики видання, Ломаченко у 2016 році був одним з найкращих, як ніхто інший, пригадавши дві його впевнені перемоги над Романом Мартінесом та Ніколасом Волтерсом.

Саме в останньому поєдинку Ломаченко за бій отримав свій перший мільйон доларів.

Якщо він продовжить виконувати все так і надалі, невдовзі він стане одним з найбільш високооплачуваних боксерів світу,
– йдеться в статті.

Читайте також: Боксерська перемога 2016: як Василь Ломаченко став унікальним чемпіоном-рекордсменом

Теги: Бокс Василь Ломаченко Forbes
Джерело: 24 Канал
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