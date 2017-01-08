Forbes прогнозує Василю Ломаченку статус найбільш високооплачуваного боксера світу

Журнал Forbes, який славиться своїми рейтингами, склав список боксерів, які можуть найбільше заробити у 2017 році. Очолив його українець Василь Ломаченко.

Як зазначають аналітики видання, Ломаченко у 2016 році був одним з найкращих, як ніхто інший, пригадавши дві його впевнені перемоги над Романом Мартінесом та Ніколасом Волтерсом.

Саме в останньому поєдинку Ломаченко за бій отримав свій перший мільйон доларів.

Якщо він продовжить виконувати все так і надалі, невдовзі він стане одним з найбільш високооплачуваних боксерів світу,

– йдеться в статті.

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