Форум у Давосі: про ризики і головні економічні світові виклики

Всесвітній економічний форум у Давосі – масштабна світова подія. На цьому заході відбувається чимало зустрічей світових політичних і економічних лідерів для вирішення глобальних проблем. Петро Порошенко запланував низку зустрічей як із західними, так і східними політиками. Про що говоритимуть цього року на форумі, і про його важливість для України, – в матеріалі сайту "24".

Джерело економічних проблем у геополітиці

Одне з головних завдань Всесвітнього форуму у Давосі – проаналізувати основні світові економічні тенденції, спрогнозувати закономірності розвитку світової економіки, оцінити ризики. Серед ключових ризиків, які гальмують розвиток економіки сьогодні, на думку експертів – геополітичні чинники, а також політична нестабільність у цілому. По-перше, це прихід у Білий дім Дональда Трампа, від якого можна очікувати, чого завгодно, а його непередбачуваність лише створює напругу в світі. Адже США дуже багато часу позиціонували себе як світового гаранта стабільності. Дональд Трамп поки що демонструє протилежне. Він вже мало не посварився з Китаєм, зробив досить різку заяву стосовно лідерів Німеччини і Франції – Ангели Меркель і Франсуа Олланда, чим викликав їхнє обурення. До речі, представники нової влади США не беруть участі у форумі.



Непередбачуваність Трампа створює напругу в світі

По-друге, складною залишається ситуація в Європі, де в 2017 відбудуться вибори в ключових країнах, що може призвести до повної зміни політичних еліт і також не додасть стабільності в світі.

По-третє, звичайно, конфлікт у Сирії, і мігрантська криза в Європі, яка стала його наслідком.



Війна в Сирії спричинила мігрантську кризу і збільшила терористичну загрозу

По-четверте, війна з "Ісламською державою" і терористична загроза, яка в 2016 році стала проблемою номер один у Європі.

Всі ці проблеми негативно впливають на розвиток світової економіки, тому потрібно виробити механізми врегулювання масштабних проблем, які вже є, і які можуть виникнути найближчим часом.

Для України участь у форумі – добра нагода налагодження, в першу чергу, економічних зв’язків. Як зауважив у коментарі директор аналітичного центру "Політика" Микола Давидюк, українська дипломатія, на жаль, більше акцентує увагу на політичних питаннях, забуваючи про вигідні контракти і про те, що бізнесу потрібно допомагати шукати партнерів і нові ринки.

Але, звичайно, учать у форумі – це також і підтримка зв’язків з основними стратегічними партнерами України.

Місток дружби з Китаєм і переговори з МВФ

Першою зустріччю, яку провів президент Петро Порошенко, була з головою Китаю Сі Цзіньпіном, під час якої лідери країн обговорили розвиток співпраці. Зокрема, прискорення проведення засідання торгово-економічної комісії, яке має відбутися в першій половині року. За словами директора Центру суспільних відносин Євгена Магди, ця зустріч – це не тільки обмін люб’язностями, але й демонстрація позиції, що Китай підтримує Україну.



Зустріч Петра Порошенка з лідером Китаю Сі Цзіньпіном має велике значення

В свою чергу Микола Давидюк підкреслює: дуже важливо, що це перший президент Китаю, який приїхав у Давос. Тому добре, що український президент одним з перших з ним зустрівся.

Східний вектор президента на цьому форумі корисний. З ЄС в України і так надзвичайно потужний діалог. Плюс Порошенко намагається перестрахуватися в силу того, що йде зміна політичних еліт в Європі. Він хоче забезпечити тили на Сході. Китай – один з партнерів, з яким можна мати справу. Тим більше, що можна грати на майбутньому можливому конфлікті між США і Китаєм. Україні потрібно зайняти більш мудру позицію: дружити і з тими, і з тими,

– вважає Давидюк.

Крім того, Петро Порошенко зустрівся з президентом Швейцарії Доріс Лойтхард, в результаті чого Швейцарія пообіцяла надати Україні 100 мільйонів фінансової допомоги вже до кінця лютого. Що суттєво: президенти двох країн домовилися про прискорення спільних кроків з розслідування злочинів попередньої української влади і повернення заморожених активів, які нині знаходяться у швейцарських банках.

Ми визначили чіткі графіки і координацію співпраці Міністерств юстиції, генеральних прокуратур, які мають швидше привести до відповідного результату і повернення цих грошей в Україну,

– сказав Порошенко.

Українська делегація зустрінеться з представниками МВФ. Мова, звичайно, йтиме про надання Україні кредитного траншу, який був запланований ще в кінці 2016 року. Але Київ не отримав грошей, так як не виконав умови Фонду. МВФ наразі чекає від України проведення пенсійної і земельної реформ. Однак українські політики не дуже поспішають, адже пенсійна реформа – дуже непопулярний крок, який вдарить по рейтингам влади.

Зняття мораторію на продаж землі несе загрозу того, що олігархи і іноземці, серед яких можуть бути і росіяни, скуплять найбільш ласі шматки української землі. Тому розмова з МВФ буде непростою. З іншого боку, кредит МВФ має серйозне значення для економіки України. В першу чергу, він вплине на настрої на валютному ринку і допоможе стабілізувати гривню.

Український сніданок без Порошенка

Український ланч, який щороку в Давосі організовує відомий український магнат Віктор Пінчук, цього разу пройде без Петра Порошенка. Президент України відмовився йти на захід через скандальну статтю Пінчука в американському "The Wall Street Journal". Як відомо, наприкінці 2016 року там була опублікована стаття Пінчука, в якій він виклав своє бачення врегулювання кризи в Україні. Для цього, на його погляд, потрібно піти на болючі компроміси. Зокрема, тимчасово відкласти питання повернення Криму, а також вступу України до ЄС і НАТО і провести місцеві вибори в ОРДЛО.



Через скандальну статтю Пінчука Порошенко відмовився від участі в "українському ланчі"

Петро Порошенко під час візиту у Давос дав інтерв’ю телеканалу Bloomberg, де наголосив, що альтернативи співпраці з ЄС і НАТО немає. Він також заявив, що санкції проти Росії є питанням глобальної безпеки і нагадав про Будапештський меморандум, коли низка країн гарантувала Україні її суверенітет та територіальну цілісність в обмін на відмову від ядерної зброї.

Якщо буде дозволено будь-кому починати агресію проти суверенної, незалежної країни лише за її бажання реформуватися, побудувати демократію та боротися за свободу, то це питання цінностей, а не санкцій,

– наголосив Порошенко.

До речі, віце-президент США Джо Байден під час виступу в Давосі закликав ЄС не закривати двері перед Україною.

Відмову Петра Порошенка відвідати захід, де традиційно збирається чимало впливових світових політиків і бізнесменів, сприйняли по-різному. За словами Євгена Магди, навряд чи президент щось втратить. Швидше за все, Пінчук може втратити значну частину людей, з якими він спілкувався протягом тривалого часу.

На ланчі, вочевидь, буде більше західних, ніж українських друзів Пінчука. Хоча там буде мер Києва Віталій Кличко, але він себе так і не проявив як якісного політика, тому може собі дозволити піти на цей захід. Ще там будуть окремі народні депутати, які вважать себе зобов’язаними Пінчуку,

– сказав експерт.

На думку Миколи Давидюка, якщо б Порошенко пішов на ланч,то це означало б, що він погоджується з планами Пінчука, викладеними у статті. Тоді президент фактично публічно підписався б під кожним словом Пінчука.

"Ланч не стане проблемою ні для Порошенка, ні для Пінчука. Це захід навколо самого форуму в Давосі, яких там багато. Пінчук не боїться за свої рейтинги, тому пише такі статті. А Порошенко відслідковує соціологію і не готовий іти проти громадської думки", – зауважив політолог.

Водночас, на думку директора Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталія Кулика, Порошенко втрачає можливість налагодити зв’язки з новою адміністрацією Трампа, адже на український сніданок планує завітати колишній міністр оборони США і колишній глава ЦРУ Роберт Гейтс, чиїм протеже і близьким соратником є майбутній Держсекретар США Рекс Тіллерсон. За його словами, реальних комунікацій з головними фігурами в оточенні Трампа в української влади немає. При цьому, підкреслює політолог, Дональд Трамп заборонив будь-кому з членів своєї команди, а також ближнього кола, відвідувати економічний форум у Давосі. Тому імені Роберта Гейтса немає в програмах жодного заходу Давоського форуму, крім Українського ланчу.

Як характеризують Гейтса знаючі його люди – він людина надвпливова, контактна, відкрита. Це ідеальна можливість якщо не отримати такого необхідного соратника в новій американській владі, то як мінімум – новий корисний контакт, яких нам сьогодні ой, як не вистачає. За контакти і зв'язки Пінчука переживаю в найостаннішу чергу. А ось хто в ході найближчого Давосу проведе переговори з тим же Гейтсом від імені України – поки питання,

– написав у Facebook Кулик.

Україні потрібно використовувати будь-який майданчик для того, щоб заявити про себе і розказати про свої можливості. Економічний форум у Давосі – одна з найкращих можливостей для України налагодити економічні і політичні зв’язки з різними країнами і бізнес-елітами світу. Крім того, після анексії Криму і в умовах військового конфлікту на Донбасі українській владі необхідно акцентувати увагу світових лідерів на тому, що це ніяк не внутрішній конфлікт, а зовнішній, який розгорнула Росія. Це теж геополітична загроза, від вирішення якої залежить стабільність у світі.

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