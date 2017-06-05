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ЛЮБОМИР ГУЗАР ТЕРАКТ У ЛОНДОНІ СТРІЛЯНИНА В КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Фото дня: британець тікав від теракту з пивом і не пролив жодної краплі

16:37, сьогодні 1705 Читать новость на русском
Фото дня: британець з пивом тікає від теракту
Фото дня: британець з пивом тікає від теракту / Фото із соціальних мереж

У соцмережах набирає популярності фотографія, на якій серед людей, які втікають з місця теракту в Лондоні, виявився британець, який біжить із пивом у пластиковому стакані.

Твіт зі відповідної фотографією набрав вже більше 36 тисяч ретвітів і більше 100 тисячі лайків.

Автор публікації під ніком @hmannella написав до фотографії такий підпис: "Люди біжать з Лондонського мосту, а цей хлопець справа не пролив жодної краплі. Боже, благослови британців".

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Багато користувачів зазначили, що пишаються безстрашністю істинного жителя Лондона.

Ще одним образом справжнього британця ЗМІ визнали політичного активіста Річарда Енджелла. Енджелл вечеряв в одному з ресторанів на лондонському ринку Боро і став свідком теракту.

"Раптом ми зрозуміли, що охоронці спішно замикають двері, нам веліли нагнутися і прикритися. Люди лягали на підлогу", – розповів пізніше британець.

На наступний день Енджелл повернувся в ресторан, оплатив рахунок і залишив чайові офіціантам.

Нагадаємо, в ніч на 4 червня на Лондонському мосту мікроавтобус скоїв наїзд на перехожих, водночас неподалік сталась різанина і ще один інцидент.

У поліції Британії заявили, що інциденти на Лондонському мосту і ринку Боро-маркет кваліфіковані як терористичні акти.

Внаслідок теракту загинуло 7 людей. До лікарень потрапили до 48 осіб, 21 з них – у важкому стані.

Теги: Курйози Теракт у Лондоні Теракт Великобританія Жертви
Джерело: 24 Канал
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