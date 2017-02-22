Фото дня. Люди із "сірої зони" Луганщини зворушили патріотичним жестом

У селі Катеринівка, що на Луганщині, закликають Україну не забувати про них. Зараз село опинилось у такій собі "сірій зоні", яку не контролюють ані бойовики, ані українська влада.

Тож аби нагадати про себе, та показати, що вони хочуть жити в єдині Україні, люди вивісили на одній із хатин синьо-жовтий стяг.

Про це повідомив військовий журналіст Андрій Цаплієнко.

"Вперше бачу синьо-жовтий прапор у "сірій зоні" Донбасу. Сміливі патріоти Катеринівки (Луганська область) просять "велику землю" не забувати, що вони теж українці", – написав журналіст.

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