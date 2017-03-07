Фотофакт: бойовики так тікали від сил АТО, що забули вогнемет

Служба безпеки України виявила у районі проведення АТО залишену під час відступу бойовиків зброю російського виробництва.

Про це повідомила прес-служба СБУ у Facebook.

Співробітники відомства знайшли реактивний піхотний вогнемет "Шмель" на бойових позиціях українських підрозділів неподалік населеного пункту Зайцеве, що на Донеччині.

Зброя була залишена бойовиками "ДНР" під час їх відступу після бойових зіткнень із силами АТО.

"Такий вогнемет не перебуває на озброєнні Збройних Сил України та, за оцінками фахівців, належить до ЗC РФ", – зазначили в СБУ.

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