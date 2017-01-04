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СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ ТЕРАКТ У СТАМБУЛІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ
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СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ ТЕРАКТ У СТАМБУЛІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ

Фотофакт: Ломаченко вирішив змінити бокс на хокей

13:19, сьогодні 544 Читать новость на русском
Вася поки залишається у боксі
Вася поки залишається у боксі / Getty Images

Чемпіон світу за версією WBO у другій напівлегкій вазі Василь Ломаченко вирішив досягти успіхів не лише у боксі, а й в хокеї.

Щоправда, це поки що відбувається на аматорському рівні.

Так, "Хай-тек" одягнув всю відповідну амуніцію та зіграв на замерзлій водоймі в рідному Білгород-Дністровському.

А світлину з такої події він оприлюднив у своєму Instagram.

Зауважимо, що Василь уже не вперше встає на лід.

2017 ??

Світлину опубліковано користувачем Lomachenko Vasiliy (@lomachenkovasiliy)

Читайте також: Боксерська перемога 2016: як Василь Ломаченко став унікальним чемпіоном-рекордсменом

Нагадаємо, за підсумками 2016 року Василя Ломаченка визнали найкращим боксером світу.

Теги: Україна Бокс Хокей Василь Ломаченко
Джерело: 24 Канал
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