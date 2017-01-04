Фотофакт: Ломаченко вирішив змінити бокс на хокей

Чемпіон світу за версією WBO у другій напівлегкій вазі Василь Ломаченко вирішив досягти успіхів не лише у боксі, а й в хокеї.
Щоправда, це поки що відбувається на аматорському рівні.
Так, "Хай-тек" одягнув всю відповідну амуніцію та зіграв на замерзлій водоймі в рідному Білгород-Дністровському.
А світлину з такої події він оприлюднив у своєму Instagram.
Зауважимо, що Василь уже не вперше встає на лід.
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Нагадаємо, за підсумками 2016 року Василя Ломаченка визнали найкращим боксером світу.
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