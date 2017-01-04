Фотофакт: Ломаченко вирішив змінити бокс на хокей

Вася поки залишається у боксі / Getty Images

Чемпіон світу за версією WBO у другій напівлегкій вазі Василь Ломаченко вирішив досягти успіхів не лише у боксі, а й в хокеї.

Щоправда, це поки що відбувається на аматорському рівні. Так, "Хай-тек" одягнув всю відповідну амуніцію та зіграв на замерзлій водоймі в рідному Білгород-Дністровському. А світлину з такої події він оприлюднив у своєму Instagram. Зауважимо, що Василь уже не вперше встає на лід. 2017 ?? Світлину опубліковано користувачем Lomachenko Vasiliy (@lomachenkovasiliy) Січ 3, 2017 о 1:08 PST Читайте також: Боксерська перемога 2016: як Василь Ломаченко став унікальним чемпіоном-рекордсменом Нагадаємо, за підсумками 2016 року Василя Ломаченка визнали найкращим боксером світу.

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