Фотофакт: мер Одеси "помирив" мертвого "Гіві" з Турчиновим

Міський голова Одеси Геннадій Труханов вирішив у нестандартний спосіб "подарувати" Україні мир, звівши в одній листівці бойовиків з представниками української влади.

Фото листівки опублікували активісти одеського "Правого сектора" у Facebook.

Активісти затримали хлопців, які за гроші розповсюджували по Одесі "зрадливі" листівки. На них мер Геннадій Труханов "мирить" керівництво країни з ватажками так званих "ЛДНР".

"Від початку здається, що Геннадій Леонідович почав приймати важкі наркотики. Але якщо без жартів, картина відкривається невтішна. Антиукраїнська система знову почала піднімати свою голову в нашому рідному місті. Користуючись загальною державною кризою, сепаратисти починають готувати народ до необхідності "примиритися" з окупантами. Але це лише перший крок. Ідеї "рускава міра" починають потроху вилазити з підпілля, отруюючи медіа простір нашої держави", – пишуть активісти "ПС".

Відома активістка одеського "Евромайдану" Олена Балаба також прокоментувала скандальні листівки.

Після гастролей мощей воно (Генннадій Труханів, – "24") безальтернативно "мирить" мерця "Гіві" з живим "пастором". Несамовито ржу. Наступного разу листівка "довіряй справам", мабуть, буде вже відразу у вигляді ікони з занесенням у сонм святих від РПЦ МП, – написала вона на своїй сторінці у Facebook.

До слова, поліція знайшла в Одесі підпільне видавництво, яке працювало в одній із одеських шкіл та готувало там антиукраїнську літературу.