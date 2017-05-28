Фотофакт: низці українських музикантів вручили премії в Росії

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27 травня 2017 року у Москві відбулося вручення VII російської музичної премії RU.TV. Серед лауреатів та переможців – є й українські виконавці.
Як свідчить офіційний сайт премії RU.TV, українська співачка Ані Лорак була присутня на церемонії як претендент в номінації "Співачка року". Однак цю нагороду отримала інша українська співачка – Лобода. Також вона стала переможнецею у номінації "Кращий креатив року".
Однак Лорак без нагороди не лишили. Вона разом із репером Мотом стали переможцями в номінації "Кращий дует року".
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Премію "Кращий старт року" вручили популярному українському гурту "Гриби". Однак, музиканти за премією не з’явилися. Принаймні, фотопідверджень цьому немає.
У номінації "Краща пісня" переміг гурт "Время и Стекло".
У номінації "Кращий кліп, знятий в Криму" перемогла пісня "Їдемо до Криму" у виконанні "Хору Турецького".
Також на церемонції вручення помітили ще одного українського виконавця – Макса Барских.