Фотофакт: низці українських музикантів вручили премії в Росії

27 травня 2017 року у Москві відбулося вручення VII російської музичної премії RU.TV. Серед лауреатів та переможців – є й українські виконавці.

Як свідчить офіційний сайт премії RU.TV, українська співачка Ані Лорак була присутня на церемонії як претендент в номінації "Співачка року". Однак цю нагороду отримала інша українська співачка – Лобода. Також вона стала переможнецею у номінації "Кращий креатив року".

@lobodaofficial Лучшая певица #премиярутв2017 Допис, поширений Телеканал RU.TV (@ru_tv) Тра 27, 2017 о 10:37 PDT

Однак Лорак без нагороди не лишили. Вона разом із репером Мотом стали переможцями в номінації "Кращий дует року".

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@anilorak на #премиярутв2017 Допис, поширений Телеканал RU.TV (@ru_tv) Тра 27, 2017 о 9:08 PDT

Танец победителей в номинации "Лучший дуэт" @mmott23 и @anilorak #премиярутв2017 Допис, поширений Телеканал RU.TV (@ru_tv) Тра 27, 2017 о 12:27 PDT

Премію "Кращий старт року" вручили популярному українському гурту "Гриби". Однак, музиканти за премією не з’явилися. Принаймні, фотопідверджень цьому немає.

У номінації "Краща пісня" переміг гурт "Время и Стекло".

У номінації "Кращий кліп, знятий в Криму" перемогла пісня "Їдемо до Криму" у виконанні "Хору Турецького".

Також на церемонції вручення помітили ще одного українського виконавця – Макса Барских.