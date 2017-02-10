Фотофакт: Після обіду в Раді залишилось всього 18 депутатів

У другій половині дня п'ятниці у Верховній Раді залишилось навіть не 20 депутатів.

Промовисте фото у своєму Facebook опублікував позафракційний нардеп Борислав Береза.

Робочий тиждень закінчився. В залі ВР, крім тих, хто на фото, залишилося ще 6 осіб,

– написав він.

На селфі, окрім самого Берези, було ще одинадцятеро народних обранців з різних фракцій.

У п'ятницю у Верховній Раді традиційно відбувається Година запитань до уряду і зачитування депутатських запитів та звернень.

10 лютого у парламенті не було спікера Андрія Парубія та частини депутатів із "Народного фронту". Вони поїхали на похорон свого колеги Петра Ваната, який помер на 80 році життя 8 лютого.