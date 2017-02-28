Фотофакт: повістки в анексованому Криму надсилають в українських конвертах

В тимчасово анексованому Криму почали надсилати повістки до військкоматів окупантів в українських конвертах, однак з російськими печатками.

Про це повідомляє портал "15 хвилин". Фотографії з повісткою в українському конверті журналістам надіслав кримчанин, проте він побажав залишитися невідомим. Читайте також: Google Maps знайшов справжню зраду в анексованому Криму: фотофакт На фото видно, що крім російської печатки на конверті також наклеєні російські марки. Проте на звороті конверту – промовистий підпис українською мовою.