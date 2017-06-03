Фотофакт: скільки туристів відпочиває в окупованому Криму

Четвертий туристичний сезон в окупованому Криму – розпочався, вже традиційно, із відсутності туристів на півострові.

Фото із пляжів у селищі Міжводне та Татарської бухти у Twitter опублікувала користувачка Roksolana Today&Крым.

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Суббота,июнь,несезон

Межводное

Все на процедурах

Тут вебки,с помощью которых мы 4й несезон врем...https://t.co/FrkuQh7X2G pic.twitter.com/YhVq5Vz3u3 — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 3 июня 2017 г.

Як свідчать фото та онлайн-камери, які встановленні на пляжах, туристів та відпочиваючих на пляжах немає. Навіть попри сонячну погоду та середню температуру води в морі, яка становить близько +15.