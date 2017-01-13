Фотофакт: Смертоносний російський "Бояришнік" вже продають й в Україні

У магазинах на Херсонщині можна придбати скандально відомий лосьйон "Глід" російського виробництва.

Як повідомляють інтернет-користувачі, смертоносний косметичний засіб, настояний на глоді, можна без проблем придбати у магазині торгової мережі "Везунчик", що в Новій Каховці.

Якась сволота вирішила потруїти людей і в Україні. Зустрічайте – лосьйон "Глід" виробництва Санкт-Петербург вже у нас, в Україні,

– написав у своєму Facebook Геннадій Моцьо.

До допису він додав фото самого "Бояришніка" російського виробництва, і чек, який свідчить, що його придбали у Новій Каховці 12 січня 2017 року за 6,95 гривень.

У коментарях до фото один з користувачів зазначає, що ця мережа магазинів вже продає подібний засіб приблизно два роки.

Ще один фотодоказ у своєму Facebook оприлюднив журналіст Олександр Рудоманов.

Нагадаємо, наприкінці грудня 2016-го в російському Іркутську від отруєння "Бояришніком" загинуло понад 80 осіб.