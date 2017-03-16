Фотофакт: український призер Олімпіади одягнув африканців у вишиванки

Срібний призер Олімпійських ігор в Ріо, борець греко-римського стилю Жан Беленюк привіз своїй рідні в Руанду вишиванки.

На своїй сторінці в Instagram він виклав фото з рідними по батьковій лінії, яких одягнув в українські вишиванки.

Також борець привіз гостинців і для президента Олімпійського комітету Руанди – одяг збірної України.

Зазначимо, батько Жана Беленюка у 2003 році трагічно загинув під час громадянської війни. Український спортсмен ніколи його не бачив і вперше побував на могилі батька.

Короче своих прикинул;) Допис, поширений ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ⓏⒽⒶⓃ ⒷⒺⓁⒺⓃⒾⓊⓀ (@zhanbeleniuk) Бер 15, 2017 о 10:13 PDT

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