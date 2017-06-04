Фотофакт: як змінилася Анджеліна Джолі за 42 роки

Знаменита американська актриса Анджеліна Джолі святкує сьогодні, 4 червня, день народження – їй виповнюється 42 роки.

За свої 40 років Анджеліна Джолі немов прожила кілька життів – гарна дитина знаменитих батьків у пишних сукнях, важкий підліток з червоним волоссям, сексуальна дівчина в леопардовій сукні і смиренна мати шістьох дітей у довгому вбранні.

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Зовнішність

У школі Анджеліна почувалася білою вороною через зовнішність. Діти постійно висміювали її пухкі губи. Майбутня актриса була дуже худорлявою і одягалася із секонд-хенду.

Так актриса виглядала в школі.



Анджеліна Джолі під час навчання у школі. Архівне фото.

А так Джолі виглядала на церемонії вручення нагород "Critics Choice Movie Awards" у 2015 році. Сьогодні актрису вважають однією з найкрасивіших жінок у всьому світі.



Анджеліна Джолі на церемонії вручення нагород Critics Choice Movie Awards, 2015 рік

Здається, роки взагалі не мають жодної влади над красою Джолі. Так вона виглядала цьогоріч в Женеві під час щорічної лекції у відділенні ООН.



Анджеліна Джолі в Женеві, 2017 рік

Шлюби

У 21 рік вона вийшла заміж за британця Джонні Лі Міллера, блискучого театрального і кіноактора, який більше відомий за роллю Шерлока Холмса в серіалі "Елементарно".



Перший чоловік Анджеліни Джолі

З 2000 по 2003 її другим чоловіком був ексцентричний актор Біллі Боб Торнтон.



Джолі із другим чоловіком – Біллі Торнтоном

А з 2005 почалася епопея під назвою "Бранджеліна" – історія відносин із Бредом Пітом, трьома усиновленими і трьома рідними дітьми.



Щаслива родина Анджеліни Джолі та Бреда Піта

Розлучення з Пітом

Стосунки чи не найгарнішої пари Голлівуду – Анджеліни Джолі та Бреда Пітта – розпочатилися у травні 2004-го року на зніманнях культового фільму "Містер і місіс Сміт". У 2014 році Бранджеліна стає офіційним подружжям. Після десяти років стосунків Анджеліна та Бред одружилися у колі друзів в маленькій капличці на півдні Франції.

За роки шлюбу новини про розлучення Бреда та Анджеліни зявлялися в інтернеті неодноразово, однак закохані щораз спростовували ці чутки спільними появами.



Анджеліна Джолі та Бред Піт

Однак через місяць після другої річниці шлюбу Джолі подала документи на розлучення. Причиною розлучення Джолі вказала непримиренні протиріччя у питанні виховання дітей. Вона просить суд, щоб усі шестеро дітей – рідні та прийомні – залишилися з нею, однак не заперечує, щоб Пітт їх відвідував. Джолі таки отримала право опіки над усіма шістьма дітьми.

Ще однією причиною називають роман Пітта із французькою акторкою Маріон Котіяр. Актори разом знялися у фільмі "Союзники". Котіяр побажала їм віднайти мир.



Анджеліна Джолі та Бред Піт

Сексуальна розбещеність

Цноту майбутня зірка втратила ще в 14 років зі шкільним другом. У ранній молодості у Анджеліни було безліч швидкоплинних зв'язків і чимало коханців.



Анджеліна Джолі в молодості

Завдяки шлюбу з Піттом, Джолі стала розсудливою. Вона стала першою американською жінкою, яка отримала в Британії титул дами. Орден і титул кавалерственної дами їй вручила Єлизавета ІІ в Букінгемському палаці.



Анджеліна Джолі та Єлизавета ІІ

Стосунки з батьком

Батько Анджеліни Джон Войт пішов від матері майбутньої зірки, коли Джолі був один рік. Вона завжди звинувачувала батька за зраду матері і більшість своїх помилок молодості списувала саме на нього.



Джолі разом із батьком

Стосунки з батьком все ще залишаються напруженими і актриса відмовляється згадувати про Войта, як про батька. Тим не менш, багато в чому завдяки Бреду Пітту, Джон Войт отримав можливість бачити онуків.

Стосунки з матір'ю

Коли Анджеліні було всього 16, у неї був короткий, але дуже бурхливий роман з бойфрендом своєї власної матері. Багато років після цього скандалу Джолі і її мати практично не спілкувалися.



Анджеліна Джолі в молодості

А коли в Джолі з'явилися свої діти, вона нарешті змогла зрозуміти свою матір і налагодити близькі стосунки. Мама актриси померла від раку в 2007 році у віці 56 років.

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