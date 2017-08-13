Фотограф-аматор завдяки дрону знайшов слабке місце британського флоту: відео

Шотландський фотограф, який керував дроном, зробив неймовірне відео нового авіаносця Великобританії "Королева Єлизавета". Проте не обійшлось без інциденту, що допоміг виявити військову халатність.

Про це повідомило ВВС.

Під час зйомок здійнявся сильний вітер, тому безпілотник приземлився на авіаносець та деякий час простояв на палубі. Дрон непомітно для військових здійнявся в повітря та повернувся до свого господаря.

Чоловік. який усвідомив вчинене правопорушення, повідомив про свій експеримент поліції та залишив їм свій номер телефону для подання всіх деталей події. Проте звернення патріотичного шотландця було проігноровано.

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Зрештою, чоловік задумався над охороною найбільшого британського авіаносця. Адже замість камери дрон міг бути оснащений вибухівкою. Фотограф, не вагаючись оприлюднив відео.

На інцидент зреагували в Міноборони Великобританії. Представники відомства запевнили. що ініціювали серйозне розслідування в цій справі. Проте після розголосу чоловік ще раз зробив той же трюк, підтвердивши шпарину в захисті флоту.