Фотограф Обами показав, як Трампу і Меланії треба триматись за руки: фото

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Колишній фотогра Барака Обами Піт Соуз відреагував на інцидень сім'ї Трампів, коли Меланія двічі відмовилась взяти за руку Дональда.
Після візиту Дональда та Меланії Тармп в Ізраїль увесь світ почав говорити про те, що у їх сім'ї не все гаразд. В аеропорту, коли Трамп захотів взяти дружину за руку – та вирвала свою долоню.
Схожий інцидент трапився і в Римі. Дональд подав руку Меланії перед тим, як спуститись по трапу. Однак знову ж таки: місіс Трамп різко забрала руку та почала поправляти волосся.
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В ЗМІ одразу ж почали обговорювати такі конфузи у президентській сім'ї.
На події відреагував і колишній фотограф Барака Обами. ВІн на своїй сторінці в Instagram опублікував фото Барака і Мішель, де вони ніжно тримаютьcя за руки під час візиту до Сельми два роки тому.
Підписав світлину фотограф багатозначним "Тримаючись за руки". Фото одразу ж стало дуже популярним. За добу воно набрало понад 218 тисяч лайків.