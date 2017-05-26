Фотограф Обами показав, як Трампу і Меланії треба триматись за руки: фото

Колишній фотогра Барака Обами Піт Соуз відреагував на інцидень сім'ї Трампів, коли Меланія двічі відмовилась взяти за руку Дональда.

Після візиту Дональда та Меланії Тармп в Ізраїль увесь світ почав говорити про те, що у їх сім'ї не все гаразд. В аеропорту, коли Трамп захотів взяти дружину за руку – та вирвала свою долоню.

Схожий інцидент трапився і в Римі. Дональд подав руку Меланії перед тим, як спуститись по трапу. Однак знову ж таки: місіс Трамп різко забрала руку та почала поправляти волосся.

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В ЗМІ одразу ж почали обговорювати такі конфузи у президентській сім'ї.

It appears First Lady Melania Trump slaps away Pres. Trump's hand as he reaches to hold it while on tarmac in Israel pic.twitter.com/rWsYlrEJeS — Niraj Warikoo (@nwarikoo) 22 травня 2017 р.

На події відреагував і колишній фотограф Барака Обами. ВІн на своїй сторінці в Instagram опублікував фото Барака і Мішель, де вони ніжно тримаютьcя за руки під час візиту до Сельми два роки тому.

Підписав світлину фотограф багатозначним "Тримаючись за руки". Фото одразу ж стало дуже популярним. За добу воно набрало понад 218 тисяч лайків.