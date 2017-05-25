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Фотограф Обами зробив приголомшливу фотосесію для президента з "Карткового будинку"

23:16, 24 травня 1389 Читать новость на русском

Піт Соуза, який був головним фотографом Барака Обами протягом двох президентських термінів, зробив офіційну фотосесію для "кінопрезидента США" Френка Андервуда із популярного серіалу "Картковий будинок".

Світлини приурочені до виходу 5 сезону серіалу і є частиною промо-кампанії популярної політичної драми.

Вихід першої серії нового сезону запланований 30 травня на Netflix.

Читайте також: Політична дружба – лише видимість. 5 влучних цитат з книги "Картковий будинок"

Теги: LifeStyle Кіно Фотоновини
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