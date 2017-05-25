Фотограф Обами зробив приголомшливу фотосесію для президента з "Карткового будинку"

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Піт Соуза, який був головним фотографом Барака Обами протягом двох президентських термінів, зробив офіційну фотосесію для "кінопрезидента США" Френка Андервуда із популярного серіалу "Картковий будинок".
Про це повідомляє
CNN.
Для фотосесії Соуза обрав впізнавані вашингтонські локації. Так, актор Кевін Спейсі в образі американського президента з'явився в метро, на вокзалах, біля пам'ятників культури, у місцевих ресторанах. Звісно, є кадри, де "голова держави" спілкується із співгромадянами.
Світлини приурочені до виходу 5 сезону серіалу і є частиною промо-кампанії популярної політичної драми.
Вихід першої серії нового сезону запланований 30 травня на Netflix.
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