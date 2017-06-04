Фотограф опублікував кращі фото пляжів з висоти пташиного польоту

Американський фотограф Грей Мелін представив серію вражаючих фотознімків кращих пляжів планети, зроблених з висоти пташиного польоту.

Про це повідомляє Daily Mail .

Такий фотопроект, над яким він працює вже більше п'яти років, фотограф вирішити присвятити спекотним літнім дням і пляжному відпочинку, в якому показав красу узбережжя Африки, Австралії, Південної Америки та багатьох інших країн.

Це справжнє свято кольорів, світла, форм! У більшості випадків люди думають, що ці фото зроблені за допомогою дрону або просто створені на комп'ютері, але насправді – це реальні картини. Всі фото зроблені мною особисто з вертольота,

– поділився Грей.

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