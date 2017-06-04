16:27
4 черв 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЛЮБОМИР ГУЗАР ТЕРАКТ У ЛОНДОНІ СТРІЛЯНИНА В КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Гнів Ярослава Мудрого. Рівність політики і порнографії
Вєсті Кремля
22:55, 3 червня
Вєсті UA. Жир. Кличко викликає Сатану. Секс-символ Верховної Ради
Вєсті.UA
19:58, 3 червня
Інтелектуальний маразм: як обкрадають та перетворюють на VIP-гурток пенсіонерів НАН України
ЦРУ
08:06, 2 червня
Випуск новин за 13:00: Важка доба в зоні АТО. Приватизація гуртожитків
Випуск новин
14:04, сьогодні
Про другий термін Порошенка, судову реформу та конфлікт із НАБУ, – інтерв'ю з Юрієм Луценком
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:39, 1 червня
Згадати все
Вєсті кремля
ЦРУ
Телеканал новин 24 Новини Подорожі
ЛЮБОМИР ГУЗАР ТЕРАКТ У ЛОНДОНІ СТРІЛЯНИНА В КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Фотограф опублікував кращі фото пляжів з висоти пташиного польоту

15:31, сьогодні 634 Читать новость на русском
Грей Мелін і його фотопроект
Грей Мелін і його фотопроект / www.dailymail.co.uk

Американський фотограф Грей Мелін представив серію вражаючих фотознімків кращих пляжів планети, зроблених з висоти пташиного польоту.

Про це повідомляє Daily Mail .

Такий фотопроект, над яким він працює вже більше п'яти років, фотограф вирішити присвятити спекотним літнім дням і пляжному відпочинку, в якому показав красу узбережжя Африки, Австралії, Південної Америки та багатьох інших країн.

Це справжнє свято кольорів, світла, форм! У більшості випадків люди думають, що ці фото зроблені за допомогою дрону або просто створені на комп'ютері, але насправді – це реальні картини. Всі фото зроблені мною особисто з вертольота,
– поділився Грей.

Читайте також: В очікуванні літа: неймовірні фото порожніх одеських пляжів

Теги: LifeStyle Подорожі
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
За що Україні варто подякувати Путіну?
сьогодні, 16:10 За що Україні варто подякувати Путіну?
Блог Медіа 429
На старт, увага, літо! Як цікаво провести час і набратися емоцій
сьогодні, 13:23 На старт, увага, літо! Як цікаво провести час і набратися емоцій
387
Пiдживи мозок. Книжки, що спонукають
сьогодні, 12:22 Пiдживи мозок. Книжки, що спонукають
Книги для гурманів 652
Трійця: що можна і що не можна робити в це свято
сьогодні, 10:06 Трійця: що можна і що не можна робити в це свято
14417
Жизнь на Донбассе: здесь молодость завидует старости
сьогодні, 08:18 Жизнь на Донбассе: здесь молодость завидует старости
Ольга Черненко 3866
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук