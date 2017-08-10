Фотограф показав "найпекельніше" місце у Криму

Між окупованими курортами Феодосія і Приморське є 10-кілометрова ділянка автошляху, яка є справжнім "пеклом" для автомобілістів.

Світлини з цієї ділянки опубілкував на своєму сайті фотограф Сергій Анашкевич.

"Всі, хто приїжджає на півострів на машині, знають це пекельне місце, не одну годину провівши в ньому в пробці спочатку через півтори години після порома, а потім їдучи 10-кілометрову ділянку Золотих пляжів між Феодосією і Приморським", – зазначив блогер.

Читайте також: В окупованому Криму люди стоять у величезних чергах до поліклініки: фотофакт

А суцільний корок там утворюється через те, що з одного боку дороги прилягає смуга пляжу – у 10-15 метрах море, а з іншого боку розміщені пансіонати та бази відпочинку.

Тож, за словами фотографа, на 10-кілометровій ділянці дорогу перетинають близько 200 пішохідних переходів.