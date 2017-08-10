Фотограф показав "найпекельніше" місце у Криму

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Між окупованими курортами Феодосія і Приморське є 10-кілометрова ділянка автошляху, яка є справжнім "пеклом" для автомобілістів.
Світлини з цієї ділянки опубілкував на своєму сайті фотограф Сергій Анашкевич.
"Всі, хто приїжджає на півострів на машині, знають це пекельне місце, не одну годину провівши в ньому в пробці спочатку через півтори години після порома, а потім їдучи 10-кілометрову ділянку Золотих пляжів між Феодосією і Приморським", – зазначив блогер.
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А суцільний корок там утворюється через те, що з одного боку дороги прилягає смуга пляжу – у 10-15 метрах море, а з іншого боку розміщені пансіонати та бази відпочинку.
Тож, за словами фотографа, на 10-кілометровій ділянці дорогу перетинають близько 200 пішохідних переходів.