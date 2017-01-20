Фотограф показав, як живе найхолодніше село у світі: вражаючі фото

Селище у східному Сибіру – Оймякон, вважають найхолоднішим у світі.

Оймякон вважають найхолоднішим населеним пунктом, бо температура повітря там опускається до -71.2°C. Таку рекордну позначку зафіксували у 1924 році.

Однак зазвичай взимку на термометрах близько -50°C.

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Фотограф Амос Чепл із Нової Зеландії поїхав в найхолодніше селище – він хотів зафіксувати буденне життя Оймякону, пише borepanda.

Я був у самих штанах, коли надворі трималася темпертура -47 °C. Пам'ятаю відчуття, коли холод просто скував мені ноги. У мене навіть встигала замерзнути слина,

– поділився фотограф.

Амос Чепл також розповів, що найбільше боявся, аби його техніка на шаленому морозі не перестала працювати. За своє здоров'я він не хвилювався.