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Фотограф сфотографував підводного бобра після 4 років полювань

10:17, сьогодні 179 Читать новость на русском
Євразійський бобер
Євразійський бобер / gizmodo.com

В журналі "bioGraphic" опублікували фотографію євразійського бобра, що пливе по дні водойми з тополиною гілкою в зубах. Фотографію зробив Луїс-Марі Прю після довгих років спостережень.

Про це пишуть на Gizmodo.

Фотограф щовечора збирався для підводного плавання і протягом двох-трьох годин лежав в руслі річки. І одного разу, тільки-но він занурився, відразу ж зумів побачити дорослого бобра, що повертається зі свіжою тополиною гілкою до трьох дитинчат.

Як розповідають у виданні, популяція цих тварин значно зменшилася, починаючи з Середньовіччя, коли люди почали полювати на них заради шкур, м'яса і касторуму, що використовують в медицині. До початку 20-го століття їх залишалося близько 1200 особин цього виду, проте згодом були застосовані заходи збереженню бобрів, що призвело до швидкого зростання їх числа.

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Теги: Курйози LifeStyle світ тварин
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