Франківські музеї запропонували зробити селфі біля улюбленого експонату
День музейних селфі сьогодні у всьому світі. Відзначають його так - пропонують сфотографуватися біля улюбленого експонату та розмістити світлину в соцмережі. Серед українських міст до акції долучився Івано-Франківськ.
Спеціально до Міжнародного Дня музейного селфі Краєзнавчий музей Івано-Франківська оновив експозицію у відділі "Природа".
Долучився до креативного флешмобу і Музей мистецтв Прикарпаття. Для вибору фону тут чимало шедеврів. Серед них – роботи відомого галицького скульптора Івана Пінзеля.
Головна вимога до музейних селфі – фотографуватися лише без спалаху. Адже він може зашкодити експонатам. Втім, охочих зробити фото це не відлякує.
Тих хто не встиг зробити селфі сьогодні, музейники запрошують фотографуватись у будь-який зручний день.
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