Франківські музеї запропонували зробити селфі біля улюбленого експонату

День музейних селфі сьогодні у всьому світі. Відзначають його так - пропонують сфотографуватися біля улюбленого експонату та розмістити світлину в соцмережі. Серед українських міст до акції долучився Івано-Франківськ.

Спеціально до Міжнародного Дня музейного селфі Краєзнавчий музей Івано-Франківська оновив експозицію у відділі "Природа". Долучився до креативного флешмобу і Музей мистецтв Прикарпаття. Для вибору фону тут чимало шедеврів. Серед них – роботи відомого галицького скульптора Івана Пінзеля. Головна вимога до музейних селфі – фотографуватися лише без спалаху. Адже він може зашкодити експонатам. Втім, охочих зробити фото це не відлякує. Тих хто не встиг зробити селфі сьогодні, музейники запрошують фотографуватись у будь-який зручний день. Читайте також: Напередодні свят Google створив чудо-сайт для подорожей Франківщиною

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter