Франція може вийти із НАТО

За умови перемоги на президентських виборах у Франції кандидата від лівих сил Жана-Люка Меланшона можливий вихід країни зі складу НАТО.

Про це він заявив в ефірі телеканалу BFM-TV, передає Politeka.

Ми не хочемо брати участь у військових кампаніях, які нав'язують нам Сполучені Штати,

– підкреслив Меланшон.

Також політик розкритикував розміщення протиракетних комплексів в Східній Європі.

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До слова, перший тур президентських виборів у Франції відбудеться 23 квітня, другий – 7 травня. За даними опитування служби BVA, лідируючу позицію посідає колишній міністр економіки Емманюель Макрон. Жан-Люк Меланшон зміг поліпшити свої позиції на 2 пункти – до 31%. Лідерка ж “Національного фронту” Марін Ле Пен відстає від нього на 4 пункти – 27%.