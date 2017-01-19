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Франція запроваджує візи для стартаперів

15:59, сьогодні 966 Читать новость на русском
Париж
Париж / Getty Images

Франція запускає програму видачі стартап-віз для підприємців, інженерів та інвесторів технічного напряму.

Про це повідомляє Techcrunch.

Програма отримала назву The French Tech Visa і її метою є залучити в країну таланти в технологічній галузі, у тому числі засновників та співробітників стартапів, іноземних інвесторів та бізнес-ангелів, а також співробітників, які приєднаються до команд французьких стартапів.

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Візи видаватимуться строком на 4 роки з правом продовження. Подружжя стартаперів, які отримали візи, також зможуть отримувати дозвіл на проживання та роботу у Франції.

Теги: Франція
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