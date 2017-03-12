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БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РОМАН НАСІРОВ

Француз чарівно виконав українську пісню і зняв на неї відео

16:23, сьогодні 1254 Читать новость на русском
Поль Манондіз заворожив своїм співом українською мовою
Поль Манондіз заворожив своїм співом українською мовою / Скріншот

Співак із Франції Поль Манондіз (Paul Manandise) заспівав українську пісню "Небокрай" та навіть знаяв кліп на неї.

Кліп опублікований на YouTube.

Зазначимо, що за даними сайту артиста, Поль Манондіз виконує пісні французькою, англійською, а відтепер і українською мовами.

Співак родом із Брюсселя. У 20 років переїхав до Парижу, де співпрацював з компаніями звукозапису, таким чином розвиваючи сві талант.

Два роки тому Поль переїхав до України, де живе з дружиною.

Додамо, що виконавець подавав свою кандидатуру на участь у Євробаченні-2017 від України з піснею War is lonely, проте йому не вдалося пройти попереднього відбору.

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Теги: Україна LifeStyle Франція Музика Культура
Джерело: 24 Канал
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