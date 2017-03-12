Француз чарівно виконав українську пісню і зняв на неї відео

Співак із Франції Поль Манондіз (Paul Manandise) заспівав українську пісню "Небокрай" та навіть знаяв кліп на неї.

Кліп опублікований на YouTube.

Зазначимо, що за даними сайту артиста, Поль Манондіз виконує пісні французькою, англійською, а відтепер і українською мовами.

Співак родом із Брюсселя. У 20 років переїхав до Парижу, де співпрацював з компаніями звукозапису, таким чином розвиваючи сві талант.

Два роки тому Поль переїхав до України, де живе з дружиною.

Додамо, що виконавець подавав свою кандидатуру на участь у Євробаченні-2017 від України з піснею War is lonely, проте йому не вдалося пройти попереднього відбору.

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