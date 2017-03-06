Французи вийшли на масовий мітинг через корупційний скандал

Кандидат у президенти Франції Франсуа Фійон не залишатиме президентські перегони.

Про це він заявив напередодні, під час багатотисячного мітингу своїх прихильників у Парижі. Таким чином намагався продемонструвати, що не втрачає підтримку виборців.

Утім, його рейтинги в останні тижні стрімко падають. Усе через корупційний скандал довкола дружини та дітей. Слідчі підозрюють – родичі кандидата у президенти незаконно отримували зарплатню на держслужбі.

Попри тверді наміри Фійона продовжити гонку, його однопартійці розглядають можливість висунення альтернативного кандидата – колишнього прем'єр-міністра Алена Жюппе.

Паралельно у Парижі відбувся мітинг проти корупції у політиці.

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