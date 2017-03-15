Французька книгарня дарує друге життя книгам: фантастичні фото

Книжкова крамниця Mollat у французькому місті Бордо "оживляє" книжкові обкладинки.

Усі фото працівники книгарні викладають в Instagram.

Вони фотографують людей таким чином, що обличчя на обкладинках чудово гармоніюють із живою людиною. Виходить неймовірно і дуже навіть реалістично.

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Героями деяких фото стали самі працівники магазину, а часом вони фотографують і випадкових відвідувачів. Їх профіль в Instagram став дуже популярним, в них понад 40 тисяч фоловерів.