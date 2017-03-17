Французький співак підкорив мережу виконанням пісні для бійців АТО

Відомий французький співак Поль Манондіз виконав українську народну пісню "Вірушалі хлопці", яку присвятив українським військовим, які захищають нашу країну на Донбасі.

Співак два роки тому переїхав в Україну заради своєї дружини. За останній час в його репертуарі з'явилось декілька пісень українською мовою.

"У мене багато українських друзів на фронті, я думаю про них кожен день, і хочу віддати їм шану", – розповів співак про пісню.

Композицію Манондіз записав для програми "Фольк Music" телеканалу UA:Перший. За глибоке відчуття та особливе виконання Поль отримав найвищу оцінку глядачів, як найкращої пісні.

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