Французький журнал, що вражає шармом і сміливістю (18+)

Французький журнал Lui завжди відзначався якісними світлинами – з самого першого номера він ставив собі за мету привнести у світ чоловічих еротичних видань справжній французький шарм.

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