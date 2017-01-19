Французький журнал, що вражає шармом і сміливістю (18+)

Французький журнал Lui завжди відзначався якісними світлинами – з самого першого номера він ставив собі за мету привнести у світ чоловічих еротичних видань справжній французький шарм.
Зауважимо, що перший номер видання вийшов у листопаді 1963 року, а на його обкладинці з'являлися найзнаменитіші та найгарніші француженки – актриси та співачки. До прикладу, Бріжит Бардо і Джейн Біркін.
Втім, невідомі, але просто дуже красиві дівчата, також мають шанс потрапити у журнал.
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