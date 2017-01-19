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Французький журнал, що вражає шармом і сміливістю (18+)

04:36, сьогодні 95
Сміливий Lui
Сміливий Lui / Соцмережі

Французький журнал Lui завжди відзначався якісними світлинами – з самого першого номера він ставив собі за мету привнести у світ чоловічих еротичних видань справжній французький шарм.

Зауважимо, що перший номер видання вийшов у листопаді 1963 року, а на його обкладинці з'являлися найзнаменитіші та найгарніші француженки – актриси та співачки. До прикладу, Бріжит Бардо і Джейн Біркін.

Втім, невідомі, але просто дуже красиві дівчата, також мають шанс потрапити у журнал.

This weeks #tbt is the 3rd issue ever featuring ?? Brigitte Bardot from February 1964. #luimagazine #brigittebardot

Світлину опубліковано користувачем Lui Magazine (@luimagazine)

Got a case of the Mondays? Let @marieangecasta cheer you up! ? @leilasmara hair @sebastienbascle makeup @williambartelmakeup nails #lauraforget

Світлину опубліковано користувачем Lui Magazine (@luimagazine)

Saturday buns ? by @davidbellemere feat @vitasidorkina styling @elizabethsulcer make up @itsaidankeogh hair @ward_hair nails @jackiesaulsbery

Світлину опубліковано користувачем Lui Magazine (@luimagazine)

Happy Sunday! ? @matthewbrookesphoto feat @marjolaineofficial styling @teddyczopp make up @reginebedot hair @cyrillaloue

Світлину опубліковано користувачем Lui Magazine (@luimagazine)

Ebonee whishes you a nice week-end ? #luimagazine #ebonee #davidbellemere #sun #sand #beachgirl #californiagirls

Світлину опубліковано користувачем Lui Magazine (@luimagazine)

Go France! Emily and LUI are supporting you! ? #euro2016 #emilydidonato #France #Albanie #football#luimagazine

Світлину опубліковано користувачем Lui Magazine (@luimagazine)

Happy Summer 2016! We love this #tbt of @gisele by @mertalas #mertandmarcus #rio2016 ?

Світлину опубліковано користувачем Lui Magazine (@luimagazine)

We love this ? summer stunner #tbt pic of @marthahunt by @davidbellemere :) #luimagazine

Світлину опубліковано користувачем Lui Magazine (@luimagazine)

LAIS X LUI ?? By @davidbellemere @laisribeiro @elizabethsulcer @claudobelizario #outnow #luimagazine #teambellemere #laisribero

Світлину опубліковано користувачем Lui Magazine (@luimagazine)

Summer never end with Eniko in LUI magazine ? #étéindien #endlesssummer #eniko #top ? #davidbellemere #octoberissue #fall #luimagazine

Світлину опубліковано користувачем Lui Magazine (@luimagazine)

Like a diamond in the sky ? #Clara ? by #michelsedan #luimagazine #high #intheair Thank you #nicolasivanoff #pilot #Hamilton #airrace #worldchampion #voltige ???

Світлину опубліковано користувачем Lui Magazine (@luimagazine)

A bit of softness for the winter with #barbarapalvin in LUI magazine ☁ #dance #danceclass #with #barbara #winter #luimagazine ? #davidbellemere

Світлину опубліковано користувачем Lui Magazine (@luimagazine)

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Теги: мистецтво Культура Франція LifeStyle мода ЗМІ Секс
Джерело: 24 Канал
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