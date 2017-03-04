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Французьку "подругу" Путіна викликали до суду

08:59, сьогодні 54 Читать новость на русском
Марін Ле Пен викликали до суду
Марін Ле Пен викликали до суду / Getty images

Кандидата в президенти Франції, лідерку "Національного фронту" Марін Ле Пен викликали до суду в рамках справи про найм фіктивних співробітників.

Про це пишуть французькі ЗМІ з посиланням на джерела, близькі до слідства.

Водночас, джерела з оточення Ле Пен повідомлять, що одіозна кандидатка в президенти вже скерувала суддям лист, в якому зазначила, що не буде відповідати на повістку до закінчення передвиборної кампанії.

Марін Ле Пен звинувачують у тому, що вона призначала співробітників своєї партії парламентськими помічниками та виплачувала їм зарплату з бюджету Європарламенту. Хоча ці люди фактично не виконували роботу по лінії Європейського парламенту.

Читайте також: У штаб-квартирі одіозного кандидата в президенти Франції ведуть обшуки

Раніше Комітет Європарламенту з правових питань зняв недоторканність Ле Пен.

До слова, раніше з’явилась інформація, що до суду викликали ще одного кандидата в президенти Франції – Франсуа Фійона, який оскандалився фіктивним працевлаштуванням своєї дружини.

Теги: Політика Франція Розслідування Корупція
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