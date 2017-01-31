Freedom House оприлюднила свіже дослідження про свободу в Україні

Україну знову визнали частково вільною.

Це вже 7 поспіль Україна тримається на одному місці в рейтингу свобода – стверджують в організації Freedom House.

Головними критеріями оцінки були: політичні права і громадянські свободи. За 100-бальною шкалою Україна набрала 61 пункт. Тож за підрахунками правозахисників, Україна є частково вільна.

У своєму звіті дослідники наголосили, що Україна досі оговтується після втечі Януковича, окупації Криму і війни на Донбасі.

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Крім того, в Україні не подолали корупцію і це негативно впливає на реформи.

А в окупованому Криму рівень свободи оцінили всього в 9 балів, у Росії – 20. найгірша ж ситуація з правами і свободами в Сирії, Еритреї, Північній Кореї, Узбекистані й Саудівській аравії.