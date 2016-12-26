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Телеканал новин 24 Френк Сінатра – образ чоловіка з гідністю і смаком
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Френк Сінатра – образ чоловіка з гідністю і смаком

MStyle 12:35, сьогодні 36 Читать новость на русском
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Френк Сінатра – один з тих, про кого неминуче згадаєш напередодні та під час новорічних і різдвяних свят. Він став втіленням образу чоловіка з винятковою гідністю і смаком на кілька десятиліть уперед.

Музика була його покликанням. З восьми років майбутній золотий голос Америки виступав за чайові у провінційному нічному клубі. А професійно почав співати вже підлітком, хоча ніколи не знав нот, а музиці навчився на слух.

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В юнацтві понад усе Сінатра мріяв стати журналістом. І бажав цього настільки сильно, що навіть влаштувався вантажником у видавництво. Потім був кур'єром та копіювальником. Не маючи спеціальної освіти, він не скоро доріс до посади спортивного репортера.

Цікаво, що у своїй першій групі Hoboken Four Френк теж починав з малого – з гастрольного шофера. Пізніше приєднався до складу як артист зі скромним гонораром у 25 доларів на тиждень.

Справжня слава прийшла до нього у 40-і. Окрім переконливих гонорарів, тоді вже співак і актор щотижня отримував тисячі листів від шанувальниць. З такої прихильності жіноцтва гріх було не скористати. Сінатра став знаним ловеласом. Крім того, що він був чотири рази одружений, так йому ще й приписують зв’язки з такими іменитими красунями ХХ століття, як Анітою Екберг, Лорен Бейкол, Мерилін Монро.

В 1954 році Сінатра отримав "Оскара" за роль другого плану в стрічці "Нині й повсякчас". Загалом за плечима легенди – понад 60 кіноролей, за які він одержав багато кінонагород.

Легендарні Beatles свого часу серйозно потіснили Сінатру в рейтингах популярності, та, попри це, він не гордував переспівувати хіти ліверпульської четвірки.

В житті Френка була ще "Щуряча зграя" (Rat Pack) – команда співаків-акторів, компанія стильних гламурних гедоністів, яка з кінця 40-х гуртувалася навколо Хамфрі Богарта. Але справжнім її лідером і символом в 50-60-х став саме Сінатра.

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"Щуряча зграя" підтримувала Джона Кеннеді під час його президентської кампанії. До слова, саме Френк познайомив Мерилін Монро з братами Кеннеді. Френк Сінатра дружив з Кеннеді, а Франклін Рузвельт особисто запрошував його на чай у Білий дім.

Втім, були в колі знайомств славетного співака й безславні особистості. Тогочасна преса вдосталь посмакувала інформацією про зв’язки Сінатри зі злочинним світом, підкріпивши її фотографією, на якій артист зображений у дружній компанії мафіозного сімейства Гамбіно Карло. В іншого боса мафії – Лаки Лучіано – після смерті знайшли золотий портсигар з дарчим написом від Френка.

via GIPHY

Плітки про зв’язок зірки із гангстерами знайшли відображення в персонажі співака Джонні Фонтейна зі знаменитого роману "Хрещений батько". Його образ автор списав з Френка Сінатри. В романі Джонні протегує сам Віто Корлеоне.

Відомою була любов Сінатри і до випивки. Свою пристрасть до алкоголю він пояснював по-філософськи: "Допускаю, що алкоголь – ворог людини, але хіба Біблія не вчить нас любити ворога свого?"

via GIPHY

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Теги: Кіно LifeStyle Музика MStyle
Джерело: 24 Канал
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