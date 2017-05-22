Фреймут поділилась ніжним фото з батьком третьої дитини

Українська телеведуча Ольга Фреймут, яка втретє готується стати мамою, показала нову сімейну світлину – в обіймах з батьком дитини.

Фотографію вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

На фотографії вагітна Ольга Фреймут огорнута в обійми коханого – Володимира Локотко, який ніжно тримає телеведучу за чималий животик.

"Щасливі моменти", – йдеться у дописі до знімка.

Зібрання топових дизайнерів та архітекторів #ZALA2.0. Допис, поширений FreimutOlia (@freimutolia) Кві 19, 2017 о 10:54 PDT

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Happy moments... Допис, поширений FreimutOlia (@freimutolia) Тра 22, 2017 о 1:39 PDT

Нагадаємо, у травні 2016 року популярна телеведуча Ольга Фреймут народила сина Валерія – другу дитину в сім'ї. А третя малеча має з'явитись на світ вже на початку цього літа. Батьком майбутнього первістка, як і попередньої дитини стане Володимир Локотко.