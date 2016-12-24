Фреймут прокоментувала скандал зі зйомками у серіалі

Журналістка Ольга Фреймут розповіла про серіал "Готель Елеон", через який у мережах розгорівся гучний скандал.

Про це вона написала у своєму Instagram.

"Я вдячна інтернет-користувачам за пильність. Проте рекомендую першочергово звертати увагу на ті випадки, коли російські серіали видають за українські, а не на продукти, створені в ко-продакшні відповідно до всіх вимог українського та європейського ринків. "Готель Елеон" – продукт спільного виробництва студії "Yellow, Black and White" і українського продакшна "Sister's Production", знятий на замовлення "1+1 media". Знімання серіалу відбувалися у Москві та Києві", – йдеться у дописі.

Та про сцени з серіалу у ліжку з російським актором Григорієм Сіятвінда Фреймут не написала жодного слова.

Нагадаємо, мережі сколихнуло відео серіалу "Готель Елеон", у якому українська телеведуча Ольга Фреймут "заговорила" російською.



Згодом у компанії "1+1 media" спростували інформацію про те, що серіал "Готель Елеон", у якому з'явилась скандальна телеведуча Ольга Фреймут, російського виробництва.