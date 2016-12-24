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Телеканал новин 24 Фреймут прокоментувала скандал зі зйомками у серіалі
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Фреймут прокоментувала скандал зі зйомками у серіалі

13:28, сьогодні 195187 Читать новость на русском
Ведуча Ольга Фреймут
Ведуча Ольга Фреймут / Фото з відкритих джерел

Журналістка Ольга Фреймут розповіла про серіал "Готель Елеон", через який у мережах розгорівся гучний скандал.

Про це вона написала у своєму Instagram.

"Я вдячна інтернет-користувачам за пильність. Проте рекомендую першочергово звертати увагу на ті випадки, коли російські серіали видають за українські, а не на продукти, створені в ко-продакшні відповідно до всіх вимог українського та європейського ринків. "Готель Елеон" – продукт спільного виробництва студії "Yellow, Black and White" і українського продакшна "Sister's Production", знятий на замовлення "1+1 media". Знімання серіалу відбувалися у Москві та Києві", – йдеться у дописі.

Та про сцени з серіалу у ліжку з російським актором Григорієм Сіятвінда Фреймут не написала жодного слова.

Я вдячна інтернет-користувачам за пильність, проте рекомендую, першочергово, звертати увагу на ті випадки, коли російські серіали видають за українські, а не на продукти, створені в ко-продакшені відповідно до всіх вимог українського та європейського ринків. "Готель Елеон" - продукт спільного виробництва студії "Yellow, Black and White" і українського продакшена "Sister's Production", знятий на замовлення "1+1 media". Знімання серіалу відбувалися в Москві та Києві. #отельэлеон #ольгафреймут

Відео, опубліковане користувачем Ольга Фреймут ? (@olga_freymut)

Нагадаємо, мережі сколихнуло відео серіалу "Готель Елеон", у якому українська телеведуча Ольга Фреймут "заговорила" російською.

Згодом у компанії "1+1 media" спростували інформацію про те, що серіал "Готель Елеон", у якому з'явилась скандальна телеведуча Ольга Фреймут, російського виробництва.

Теги: Україна LifeStyle Скандал журналісти Кіно
Джерело: 24 Канал
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