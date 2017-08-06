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Фруктова дієта для схуднення на 3 дні

13:42, сьогодні 762 Читать новость на русском
Фруктова дієта для схуднення на 3 дні
Фруктова дієта для схуднення на 3 дні / Фото з відкритих джерел

Якщо ви любитель поїсти смачних фруктів, радимо скористатись легкою дієтою, яка допоможе стати стрункішим за 3 дні.

В Cosmopolitan розповіли, як можна схуднути з найприємнішою дієтою на світі.

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Меню триденної літньої дієти для схуднення:

1 день: 0,5 кг малини, 5 яблук, 4 груші, 2 банана;

2 день: стакан суниці, 6 яблук, 6 груш, 0,5 кг вишень;

3 день: стакан чорниці, 5 яблук, склянка вишень, абрикоси 10 шт.

В меню триденної дієти для літа можна також вводити сливи, персики, черешні, кавуни, дині.

Що важливо, ці продукти не варто запивати рідиною.

Лікарі пояснюють це тим, що таким чином вимивається шлунковий сік, який працює для перетравлення і кращого засвоєння їжі. Соки, чай, кава і воду можна пити за півгодини до їжі, а після – через півтори-дві години.

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Теги: LifeStyle Здорове харчування Дієти Здоров'я
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