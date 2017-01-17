Фруктовий лід чи навушники: що ви знаєте про дитячі винаходи

А ти знаєш, скільки дитячих винаходів зараз здаються для нас чимось абсолютно звичним? 17 січня у світі традиційно згадують ті речі, які стали реальними завдяки дитячій винахідливості.
Дату обрали не випадково, адже це день народження одного з видатних американців – Бенджаміна Франкліна. Хлопець у підлітковому віці винайшов ласти для плавання, а в дорослому віці став відомим політичним діячем та дипломатом.
Журналісти сайту "24" вирішили перевірити, чи зможете ви відрізнити дитячі винаходи від дорослих розробок.
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